Muş’ta kar kaplanları sahaya indi

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla birlikte sahaya inerek 7/24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için sahaya inen kar kaplanları, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 225 köy yolunda kar temizleme mesaisine başlayan ekipler, yoğun sis ve tipi ile de mücadele ediyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde 225 köy yolundan 209’unu ulaşıma açtı. Karla mücadele ekipleri, kapalı 16 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bostankent grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın, ?Muş’ta ekili olan kar yağışından dolayı grupta bulunan 12 köy ile 3 mezraya ulaşımın sağlandığı Bostankent grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 7/24 saat esasına göre yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde, karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. En kısa sürede köylerimizin yolunu açmayı hedefliyoruz" dedi.

Gündoğan köyü sakinlerinde Maşallah Tanrıkulu ise ?Şimdiye kadar kar yoktu. Yeni yılın ilk kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, devletimiz sağ olsun gelip yollarımızı açtı. Bizler de kürek yardımıyla kapımızın önünü açıyoruz. Araçlarımızı çıkarabilmek için kar temizliği yapıyoruz. Bu yıl kar yoktu, karın yağmasıyla sevindik. Kar berekettir, her zaman bizlere lazım oluyor" dedi.