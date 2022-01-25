Muş’ta işçilerin çatılarda tehlikeli kar temizliği başladı

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken yaklaşık 1 metre kalınlığındaki kar kütleleri, işçilerin tehlikeli çalışmasıyla temizleniyor.

Kentte etkili olan kar yağışı çatı temizliği yapan işçilerin geçim kaynağı oluyor. Kar yağışını dört gözle bekleyen işçiler, çatılara çıkarak kar temizliği yapıyor. Kişi başı yaklaşık 150 lira alan işçiler, bir çatı temizliğini ortalama 10 saatte tamamlıyor. Sırtlarına bağladıkları halatlarla yaşama tutunmaya çalışan işçiler, evlerine ekmek götürebilmek için tehlikeyi göze alarak çalışıyorlar. Gazetecilere açıklamalarda bulunan işçilerden Sinan Bülbül, yaklaşık 1 metre kar kalınlığı olduğunu ve çatı temizliği yaptıklarını söyledi. Temizlik yapılmaması durumunda çatıların çökebileceğini vurgulayan Bülbül, “çatılardaki karlar temizlenmezse çökme durumu olabiliyor. Çok zor bir iş yapıyoruz. Yaklaşık bir çatı temizliği 10 saat sürüyor” dedi.

“Ekmek davası için çatılara çıkıyoruz”

Hamallık yaparak geçimini sağladığını anlatan işçilerden Mustafa Toplu ise “Şu anda kış mevsimi olduğu için kar temizliği yapıyoruz. Para kazanıp çocuklara ekmek alıyoruz ve evimize gidiyoruz. Tehlikeli bir iş olmasına rağmen sırtımıza ip bağlayıp çalışıyoruz. Mecburen çalışmak zorundayız. Ekmek davası için çatılara çıkıyoruz” diye konuştu.