Muş’ta etkili olan kar yağışı barajlara umut oldu

Muş’ta geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarda su seviyesinde düşüş yaşanırken, 2022’de etkili olan kar yağışı, yılda 1,4 milyar kilowatt saat enerji üreten Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları için umut oldu.

Kentte etkili olan kar yağışı barajlara can suyu oldu. Ocak ayı içerisinde kar yağışının etkili olduğu kentte, barajlardaki doluluk oranlarının artmasıyla yüzler de gülmeye başladı. Muş, Bitlis ve Bingöl’ün enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede enerji üreten Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları, üretime aralıksız devam ediyor.

Barajlardaki doluluk oranları ve yağışla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Devlet Su İşleri (DSİ) 172’nci Şube Müdürü Servet Fırat, ocak ayındaki yağışlardan dolayı Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarındaki doluluk oranlarının yükselmekte olduğunu söyledi. Yükselişe geçen doluluk oranlarıyla enerji üretimlerinin de devam ettiğini kaydeden Fırat, “Kış sezonunu bu şekilde tamamlarsak 2022 yaz sezonunda elektrik enerji üretiminde ve sulama sezonunda sıkıntı yaşamayacağımızı düşünmekteyiz. Yağışların bu şekilde devam etmesi herhangi bir problem yaşatmayacaktır” dedi.

“İki barajımızda yıllık ortalama 1,4 milyar kilowatt saat enerji üretilmektedir”

Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında yıllık ortalama 1,4 milyar kilowatt saat enerji üretildiğini anlatan Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2021 yılında yaşanan kuraklıktan dolayı barajlarımızdaki doluluk oranları düşmüştü. Fakat ocak ayında yaşanan yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları artmaktadır. Şu anda Alparslan-1 Barajı’nda yüzde 44, Alparslan-2 Barajı’nda ise yüzde 30 seviyelerinde bir doluluk oranı vardır. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarımızda üretilen enerjiyle Muş, Bitlis, Bingöl illerinin toplam enerji ihtiyacını karşılayacak seviyedeyiz. Bu seviyeleri karşılamak için yağış miktarlarımızın belli bir orana çıkması gerekmektedir. 2022’deki yağış miktarı da bu oranları karşılayacak şekilde tespit edilmiştir.”