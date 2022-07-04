Muş’ta Afrika’yı andıran görüntüler

Muş’ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandaların Karasu Nehri’ne girerek serinlemesi, Afrika’nın Serengeti bölgesini andırıyor.

Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, hava sıcaklığının artışıyla hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 2 defa Karasu Nehri’ne sokarak serinletmeye çalışıyor. Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor. Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor. Mandaların su içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar, havadan görüntülendi.

“Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor”

Karakütük köyünde hayvancılık yapan vatandaşlardan Erkan Kılıçaslan, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını söyledi. Yaz mevsiminde havanın çok sıcak olması nedeniyle mandaların güneşe karşı dayanıksız olduğunu belirten Kılıçaslan, “Günde 2 defa hayvanları suya sokuyoruz. Bu hem hastalık için hem de süt veriminin daha çok olması için iyi oluyor. Hayvanlarımız üzerlerindeki tüm pislikleri attıkları için kolay kolay hastalanmıyorlar. Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor” dedi.

“Manda sütü daha sağlıklı olduğu için tercih ediliyor”

Manda sütünün daha fazla protein içerdiği için tercih edildiğini kaydeden Kılıçaslan, “Sabah ve akşam 2 defa suya giriyorlar. Ortalama her getirdiğimizde 3-4 saat suda kalıyorlar. Suyu çok seviyorlar. Hayvanları bıraksak sabaha kadar suyun içerisinde kalırlar. Otlatmak için zorla çıkarıyoruz. Manda yoğurdu bu bölgede en çok tercih edilen besin kaynağıdır. Manda yoğurdunun 1 kilogramı, inek yoğurdunun 3 kilogramına bedeldir” diye konuştu.