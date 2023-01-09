Muş’ta 550 bin kuzu ve 40 bin oğlağın doğumu bekleniyor

Bir milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık kentlerinden biri olan Muş’ta, kuzu doğumları başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş’ta; 700 bin koyundan 550 bin kuzu, 50 bin keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekleniyor.

Aralık ayında başlayan kuzu ve oğlak doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Geçmiş yıllarda kışın çetin geçtiği kentte hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, kuzu ve oğlak bakımı yapan besiciler için avantaj oldu. Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, 550 bin kuzu doğumu beklediklerini ifade ederek, "Muş’ta yaklaşık 1 milyon 300 bine yakın küçükbaş hayvan varlığımız var. Bu hayvan varlığımızdan, 700 bin anaç koyundan bu yıl ortalama 550 bine yakın kuzu, 50 bin anaç keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekliyoruz. Bu yıl mevsim de güzel geçtiği için hayvanlarımızın bakımlarını dışarıda yapıyoruz. Geçmiş yıllara baktığımızda bu mevsimlerde 1,5-2 metre kar olduğu için hayvanlarımızı içerde yemlemek zorunda kalıyorduk. Doğumlar bu yıl erken başladı. Erken doğan yavrular, çiftçilerimiz için de çok faydalıdır. Şu an kuzularımızı anneleri ile buluşturduk, çok keyifli bir buluşma oldu" ifadelerini kullandı.

Hayvan yetiştiricisi Bayram Köç ise, “Bu sene hava çok güzel gidiyor. Koyunlarımızın doğumları başladı. Sağlıklı dünyaya gelen yavrulardan ötürü çok mutluyuz" dedi.