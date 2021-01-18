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Muş’ta 4-5 metre karla mücadele

Muş’ta 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yürüten ekipler, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4-5 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Çevre 18.01.2021, 09:01
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Muş’ta 4-5 metre karla mücadele

Muş’ta 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yürüten ekipler, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4-5 metreye ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle köylere ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı bölgeleri aşmaya çalışıyor. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda 7/24 esasına göre çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 2-3 metreye kadar düşmesi nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kalıyor. Yoğun çaba sarf ederek köylerin ulaşımını sağlamaya çalışan ekipler, büyük fedakarlık gösteriyor.

“Biz yolları açıyoruz tipi ve fırtına tekrar dolduruyor”

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köylere ulaşamadıklarını anlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Dinar, “Biz yolları açıyoruz ama fırtına ve tipi tekrar dolduruyor. Kar yüksekliği yer yer değişiyor. İlerlemekte zorlanıyoruz” dedi.

“Yolları açtıktan 40 dakika sonra tekrar kapanıyor”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise günlerdir kentte etkili olan kar yağışından dolayı rakımı bin 500 metrenin üstünde olan köy yollarının tamamının ulaşıma kapandığını söyledi. Özellikle son 24 saatte tipi ve fırtınadan dolayı köylere ulaşım sağlanmasında bir hayli zorluk yaşadıklarını aktaran Yentür, “Yolları açtıktan 40 dakika sonra tekrar kapanıyor. Şu anda yüksek olan yerlerdeki yol açma çalışmalarından dolayı 16 ekip, 35 personelimiz karla mücadele çalışması vermektedir. Fırtınadan dolayı özellikle çalışmada çok büyük zorluklar yaşamaktayız. Fırtınanın dinmesinden sonra daha hızlı ve etkin şekilde yollarımızı açacağız. Özellikle önümüzdeki 24 saatte fırtına ve kar etkisinin olacağı da meteorolojiden gelen bilgiler arasında. 64 iş makinesiyle etkili bir şekilde bütün ekiplerimizle seferber olacağız ve vatandaşın ulaşımını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Fırtına nedeniyle kar kalınlığı yer yer 4-5 metreye ulaştı”

Yer yer alınan ölçülere göre fırtınadan dolayı 4-5 metre yüksekliğinde kar bulunduğunu kaydeden Yentür, “İlimizde ovaya ortalama düşen kar miktarı az görünse de yüksek yerlerdeki havanın soğuk olmasından dolayı 1 metre 60 santimetre civarında düşen kar olduğu gelen veriler arasında. Fırtına ve tipiden dolayı içbükey alanlardaki yerlerde 4-5 metreye kadar kar toplandığı da tespit edildi. Buraları büyük zorluklarla açmaya, özellikle ekiplerimizi seferber ettik. Ama bu çalışmalar bizi bir hayli sıkıntıya sokuyor. Yolları açacağız. Vatandaşa ulaşımı götürmekle mükellefiz” diye konuştu.

“Görüş mesafesi bazen 2-3 metreye kadar düşüyor”

“Yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı görüş mesafesinin bazen 2-3 metreye kadar düşüyor ve iş makinesinin önünü göremediğimiz durumlarda oluyor” diyen Yentür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Üçevler grup köy yolunda yaklaşık 9 köy ve 22 mezramızın olması nedeniyle biz buraya mecburen çalışma yapıyoruz. Çalışma koşullarımız çok ağır ama vatandaşa ulaşım hakkını götürmek bizim vazifemizdir. Halka hizmet etmenin, Hakk’a hizmet etme düsturuyla büyüklerimizin talimatı doğrultusunda bu işleri sağlıklı bir şekilde yapmakla mükellefiz. Bu uğurda emek veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum.”
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