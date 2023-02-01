Muş’ta 212 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarından 212’si yeniden ulaşıma açılırken, 98’inin açıklaması için de çalışmalar devam ediyor.

Muş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Belediye ekipleri tarafından şehir merkezinde başlatılan çalışmalarla cadde ve kaldırımlardaki karlar temizlenirken, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

100 personel ve 58 iş makinesiyle sahada kar çalışması yürüten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 272 köy yolundan 212’sinin ulaşıma açıldığını söyledi. Kapalı olan 98 köy yolu için de çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yentür, vatandaşların mağduriyetlerini en kısa zamanda gidereceklerini kaydetti.