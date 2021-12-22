Muş’ta 117 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 185 köy yolundan 117’si ulaşıma açıldı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışıyla ulaşıma kapanan 185 köy yolunda mücadele başlatan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 117 köy yolunu ulaşıma açarken, 68 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 48, Varto’da 42, Malazgirt’te 41, Bulanık’ta 23, Korkut’ta 30 ve Hasköy’de 1 köy olmak üzere toplam 185 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını ve dünden bugüne 117 köy yolunu açtıklarını ifade etti. 68 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yentür, kısa sürede kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

İş makinesi operatörü Osman Acıman ise 4 gündür yağan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolları açmakta güçlük çektiklerini ifade ederek, “Mezra yoluna tipiden dolayı varamıyoruz. Yolları açmaya çalışıyoruz. Her türlü zorluğa rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden beri halen çalışmaktayız” dedi.