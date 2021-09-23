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Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli Muson yağmurları sele neden oldu.

Çevre 23.09.2021, 23:16
Muson yağmurları Pakistan’da sele neden oldu

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli Muson yağmurları sele neden oldu.

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan Muson yağmurları sele neden oldu. Birçok araç ve yaya yollarda mahsur kalırken, cadde ve sokaklar göle döndü. Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, kentteki şiddetli yağışların yarın ve cumartesi günüde devam edeceği bildirilirken, kentin alçak bölgelerinde yaşayanlar sel konusunda uyarıldı.

Karaçi’de temmuzdan eylüle kadar süren Muson yağmurlarında yetersiz altyapı nedeniyle her yıl sel ve su baskınları yaşanıyor.

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