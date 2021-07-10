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Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

Çevre 10.07.2021, 12:14
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi.
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