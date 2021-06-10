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Müsilajla mücadelede müjdeli haber

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deniz yüzeyinde sürdürdüğü müsilaj temizleme çalışmaları ve hava koşulları neticesinde Bandırma ve Erdek kıyıları normale dönmeye başladı.

Çevre 10.06.2021, 13:30
Müsilajla mücadelede müjdeli haber

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deniz yüzeyinde sürdürdüğü müsilaj temizleme çalışmaları ve hava koşulları neticesinde Bandırma ve Erdek kıyıları normale dönmeye başladı.

Marmara Denizi’nde bir süredir deniz yüzeyinde görülen müsilaj, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü temizleme çalışmaları ve hava koşulları ile beraber ortadan kaybolmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde Türkiye’nin en büyük deniz temizleme seferberliği kapsamında müsilaj temizleme çalışmaları Balıkesir Valiliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurumlar ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek’te başlatılmıştı. Deniz yüzeyinde yapılan çalışmalar ve hava koşulları sayesinde müsilajdan arındırılan Bandırma, Erdek ve kıyı kırsal mahalleri bugün çekilen fotoğraflarda da görüldüğü gibi normale dönüyor.
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