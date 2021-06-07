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Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde denizin akıntıyla birlikte temizlenmesiyle vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Çevre 07.06.2021, 16:00
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde denizin akıntıyla birlikte temizlenmesiyle vatandaşlar, denize girmeye başladı.

Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar denize girmek için sahillere indi. Müsilajlarla kaplı sahiller akıntıyla birlikte temizlenince, insanlarda denizin keyfini çıkarmaya başladı. Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı.

Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu’daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.
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