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Müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı.

Çevre 30.11.2021, 16:04
Müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı.

Müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ’da salyaların yırtıp parçaladığı ağların yerine balıkçılara destek amacıyla ağ dağıtımı için toplantı düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağ dağıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve çok sayıda balıkçı katıldı. Müsilaj sebebiyle ağları zarar gören 12 metreye kadar tekneleri olan küçük balıkçılara ağ desteği başlarken, 8 balıkçı kooperatifine toplamda 125 ağ ve ip desteği yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Balıkçılık mesleği çok zor bir meslek. Balığa çıkarken ’rastgele’, ’nasip’ diyoruz. Tekirdağ’da bu mesleği icra eden 8 tane kooperatifimiz var. Bu kooperatifimizden ilkine Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi’ne 12 metreye kadar teknesi olan toplam 125 balıkçıya bir adet 200 metre uzunluğunda palamut ağı, bir adet 200 metre uzunluğunda lüfer ağı, bir adet 200 metre uzunluğunda dolanma ipi, 200 metre uzunluğunda polyester ip verdik. Bütün kooperatiflere bu yardımı yapacağız. Geçtiğimiz yıl ciddi boyutta Marmara Denizi müsilajla karşı karşıya kaldı. Allah’a şükür bir ay önce açmış olduğumuz deniz mevsiminden bu yana müsilajla karşılaşmadık. Zaman zaman güzel balıklar çıktı. Biz geçen sene müsilajdan sonra böle bir yardım kararı aldık. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirerek dağıtıma başladık. 15 gün içerisinde dağıtımımız bitecek” diye konuştu.

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