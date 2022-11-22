Muş sis altında

Muş’ta etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte günlerdir etkisini sürdüren sis, şehrin üzerini kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü bölgelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşıyor. Adeta beyaz bir çarşaf gibi kentin üzerini kaplayan sis bulutları, yüksek katlı binaların da kaybolmasına yol açtı. Kentte sis bulutlarının etkisi devam ediyor.