Muş hayvanat bahçesinin yeni üyesi dünyaya gözlerini açtı

Muş Valiliği tarafından açılan ve 18 tür hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde yeni bir cüce keçi dünyaya geldi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle 888 dönüm alanda inşa edilen Sultan Alparslan Parkı içerisindeki hayvanat bahçesi, 18 tür ve 67 hayvanı barındırıyor. Her geçen gün ziyaretçileri artan hayvanat bahçesi, yeni bir üye kazandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayvanat bahçesini gezen Muş Valisi İlker Gündüzöz, yeni dünyaya gelen cüce keçiyi sevdi.

İki gün önce dünyaya gelen cüce keçiye "Ahbap" adını verdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, geçen yıl da bir cüce keçinin doğurduğunu hatırlattı. Hayvanat bahçesine çevre illerden de ilgi olduğunu belirten Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni doğan keçiye Ahbap adını verdik. Cüce keçi çok sevimli bir yavru. Doğu Anadolu’daki tek hayvanat bahçesi Sultan Alparslan diyarı Muş’ta. Hayvanat bahçesi valiliğimiz tarafından işletilmekte. İçinde çok çeşitli hayvanlar var. Butik bir hayvanat bahçesi, ama çocuklarımızı sevindiren bir ortam var. İçinde lama, deve kuşu, maymun, cüce keçi, kanguru ve kümes hayvanları var. Yavrularımıza doğa sevgisini aşılamanın güzel bir yolu. Doğada yaralanmış ve tedavi ihtiyacı duyan hayvanlara hem burada bakılıyor hem de hayatları boyunca doğada yaşayamayacaklar için konforlu bir ortam sağlanmış oluyor. Van ve çevre illerden hayvanat bahçesine ziyaretçilerimiz geliyor. Muş’un nüfusu 400 bin. Muş ve ilçelerinden gelen çocuklarımız aileleriyle burayı ziyaret ediyor."