Muş-Güroymak karayolu ulaşıma kapatıldı

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Muş-Bitlis-Güroymak karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis-Güroymak karayolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikameti yönünde araç geçişine görevli ekipler tarafından izin verilmeyeceği ifade edildi.