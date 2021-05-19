Muş bu projeyle 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün başlattığı Muş İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi ile Muş’un 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

DSİ’nin Muş’a son dönemde yaptığı su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Muş İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmalarının hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projelerin tamamlanması ile Muş’un 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Tesisin tamamlanması ile Muş’a 26,7 milyon metreküp kaliteli içme suyu temin edileceğini ve projenin iki kısım halinde yapılacağını dile getiren Yıldız, birinci kısım işler kapsamında Muş il merkezi, Sungu, Karaağaçlı, Hasköy, Düzkışla ve Korkut yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 80 kilometre isale hattı ve içme suyu tesisleri inşa edileceğini söyledi. Yıldız, ihalesi 23 Kasım 2020 tarihinde yapılmış olan Muş içme suyu isale hattı 1’inci kısım işinin yer tesliminin 22 Ocak’ta yapılarak, çalışmalara başlandığını belirtti. İkinci kısım işlere ait proje yapımının ise devam ettiğini belirten Yıldız, bu kapsamda Yeşilova, Serinova, Kırköy, Kızılağaç, Yaygın, Konukbekler, Muş OSB ve Alparslan Üniversitesi yerleşimlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 70 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edileceğini sözlerine ekledi.