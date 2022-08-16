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Muratlı’da iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru yaşanıyor. Kapı, pencere açamayan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkamıyor.

Çevre 16.08.2022, 17:56
Muratlı’da iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki gündür aralıksız kör sinek yağmuru yaşanıyor. Kapı, pencere açamayan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkamıyor.

Halk arasında ‘kör sinek’ olarak tabir edilen boyutu küçük ve siyah renkli sinekler, Muratlı’da vatandaşların belalısı oldu. Öğle saatlerinde yağan kör sinekler, ilçe sakinlerinin sinirini bozdu. Uzmanlar ise, bazılarının bakteri taşıması nedeniyle sağlığa zararlı olduklarını kaydetti. Evlerinde kapı pencere açamayan hane sakinleri ise, belediyeden ilaçlama yapmasını talep etti.

Öte yandan, yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan kör sinekler, giysilere çok sıkı tutunduklarından ötürü elle silkelenirken giysilerde iz bırakıyor. Özellikle açık renk tişörtlerde iz bırakan kör sineklerin giysi üzerlerinden nazikçe el ile silkelenerek atılması tavsiye ediliyor.

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