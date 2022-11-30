Muratlar Barajı su tutmaya başladı

DSİ’den yapılan açıklamada, DSİ’nin Balıkesir ve Çanakkale’de son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi. Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Muratlar Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile depolanacak suyla 4 bin 490 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Gövde dolgu imalatları, dolusavak imalatları ve mekanik aksam imalatları tamamlanan barajda su tutma işlemi gerçekleştirildiğini ifade eden Akca, "Temelden yüksekliği 39 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 611 bin metrekare olan Balıkesir Gönen Muratlar Barajı’nın tamamlanması sonucunda 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 574 bin 400 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.