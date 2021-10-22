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Muradiye Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Van’ın Muradiye ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte, sararan ağaçların arasında gürül gürül akan şelale seyrine doyulmaz bir güzellik oluşturuyor.

Çevre 22.10.2021, 10:07
Muradiye Şelalesi’nde sonbahar güzelliği

Van’ın Muradiye ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte, sararan ağaçların arasında gürül gürül akan şelale seyrine doyulmaz bir güzellik oluşturuyor.

Van’da doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, sonbaharda da muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle ilkbaharda ise coşkulu akan suyuyla görsel şölen oluşturuyor.

Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Bendimahi Çayı’nda bulunan ve 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturan Muradiye Şelalesi, sonbahar mevsiminde de sararan ağaçlarla birlikte oluşturduğu güzellik ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Geçen yıllarda Muradiye Belediyesince hayata geçirilen 4 buçuk milyon TL’lik proje ile şelale bölgesinde seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları gibi birçok yeni düzenleme yapıldı.

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