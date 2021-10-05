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Muhtar vampir yarasalardan şikayetçi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen vampir yarasa, ev sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

Çevre 05.10.2021, 11:30
Muhtar vampir yarasalardan şikayetçi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen vampir yarasa, ev sakinlerini rahatsız etmeye başladı.

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Muhtar İmadettin Söyleme’nin evini etrafını mesken tutan tutan onlarca yarasa nedeniyle sıkıntılı günler yaşanıyor.

Mahalle Muhtarı İmadettin Söyleme, ailesinin görmek istemediği vampir yarasaları yaz kış demeden onlarca yarasayı bir türlü evinden uzaklaştıramadığını söyledi. Söyleme, “Ailem bu yarasalar nedeniyle tedirgin oluyor. Yine bugün bir tanesini daha yakaladım. Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerini arayarak teslim ettim. Ancak bunlardan daha çok var ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı’na teslim edildi.

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