Muhtar mahallesini vatandaşlarla yeniden inşa ediyor

Depremde 28 bin nüfuslu Rahime Hatun Mahallesindeki binalar büyük hasar aldı. Mahallede de hurdaya dönen araçlar ve ağır hasar alan binalar havadan görüntülendi. Binaları yıkılan ya da ağır hasar alan vatandaşlar çadır kentte yerleştirildi. Depremzedeler hep birlikte depremin izlerini silmeye çalışıyor. En çok hasar gören mahallenin muhtarı İsa Kaman, devlet, millet ve mahalle sakinlerinin ilk günden bu yana büyük bir dayanışma içinde depremin yaralarını sardıklarını kaydederek, “Mahallemizin nüfusu 28 bin. Depremde 94 binamız yıkıldı. 72 binamız da hasarlı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sahada hızla sürüyor. Enkaz kaldırma, tehlike arz eden binaların tamamı şu an yıkım aşamasında. Hemen hemen son dönemlere gelmeye başladık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sesimizi duyurduğunuz için öncelikle devletimize, yardım yapan hayır kuruluşlarımıza hayırsever vatandaşlar, kardeşlerimiz yani buraya birlik içerisinde koşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük bir afette kardeşlik içerisinde, dayanışma içinde olmak bir kez daha ülkemiz adına bizleri gururlandırdı. Bizler yalnız bırakmadılar. Yaramızı sarmaya çalıştılar. Milletvekilleri, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve daha isimsiz birçok yardımsever mahallemizde büyük bir dayanışma yardım gösterdi. Hep beraber barınacağız, kenetleneceğiz, sarılacağız. Bu süreci atlatacağız. Osmaniye Belediyemiz, valiliğimiz çadır kentte yaşaya vatandaşlarımız için seferber, temizlik, sağlık, gıda, ısınma tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.

Mahalle’de oluşturulan Çadır kentte kalan Mesut Demir, “Dünyanın görmediği bir depremi yaşadık. Bizde Osmaniye olarak bu depremin ortasında kaldık. Devlet millet bu yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sağolsun devletimiz çadır tahsil etti muhtarımız tüm eksiklikler için çaba harcıyor. Bu yara kolay değil ama el birliği ile dayanışma içinde bugünleri atlatacağız” diye konuştu.

Adana’dan komşu illeri olan Osmaniye’de depremzedelere sıcak yemek için Yüreğir Belediyesi olarak deprem bölgelerinde dayanışma içinde olduklarını aktaran Ayşe Kaleası, mobil tır ile çadır kentlerde günlük 2 bin 500 kişilik iki öğün yemek dağıtımı yaptıklarını aktararak, Adana’da depremzede vatandaşlar ile ilk günden buyana dayanışma içinde olduklarını ifade etti.