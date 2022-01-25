Muhtar kapanan köy yolunu traktörüyle ulaşıma açtı

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi Muhtarı Adem Erel, kendi traktörüyle karları küreyerek 17 saatte 35 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Muhtar Adem Erel, Gedikli Mahallesi ve 9 mahallenin bağlantı yolu kar nedeniyle kapanınca “Her şeyi devletten ve belediyelerden beklememek gerek” diyerek traktörü ile azaların da desteğiyle kar küreme çalışması başlattı. Muhtar Erel, 17 saatlik çalışmanın ardından 35 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

80 santimetreye ulaşan karla yoğun mücadele eden Erel, yol açma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün muhtarın örnek bir davranış sergilediğini belirterek kar küreme mücadelesinde 17 saat boyunca çalıştıklarını ve yorulmadıklarını ifade etti.

Muhtar Adem Erel, azaları ile birlikte yolu açtıktan sonra yaptığı açıklamada, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı var. Hastası olanlar, doğum yapacak olanlar mağdur olmasın istiyoruz. Şu an tüm ilçelerde karla büyük bir mücadele var. Bizde muhtar ve azaları olarak Feke, Belenköy, Yaylapınarı, Bağdatlı, Süphandere Gürümze, Güzpınarı, Gedikli yollarını açtık. Bir uzman çavuşun Feke merkeze gitmesi gerekiyordu ve bu çalışma bu vesile ile başlamış oldu. Yardım beklemek yerine kendimiz çözüm üretelim istedik. Her muhtar kendi mahallesi için mücadele ederse bu sıkıntılı günleri kolayca aşarız kimse mağdur olmaz” dedi.