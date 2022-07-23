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Muğla’da bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Muğla’nın Marmaris İlçesindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Çevre 23.07.2022, 01:03
Muğla’da bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü değişti

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Muğla’nın Marmaris İlçesindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Muğla İli Marmaris İlçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleri ve çevresi (1 .Etap) Doğal Sit Alanının koruma statüsü kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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