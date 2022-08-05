Muğla’da 842 yaşındaki ağaç koruma altında

Muğla’nın en yaşlı çınar ağaçları arasında gösterilen Menteşe Fadıl Mahallesindeki çınar ağacı, gelecek nesillere aktarılmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Fadıl Mahallesinde bulunan 842 yaşındaki çınar ağacı 2021 yılında Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gelecek kuşaklara aktarılması için koruma altına alındı. Koruma altına alınan doğu çınar ağacı gövdesinde oda büyüklüğünde bulunan boşluk dikkat çekiyor.

Fadıl Mahallesi Muhtarı Halil Orhan açıklamasında, “Bu çınar ağacı 842 yaşında. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alındı. Gelecek nesillerimize bırakmayı düşünüyoruz bu çınar ağacını" dedi.