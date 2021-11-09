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Muğla’da 28 milyon fidan toprakla buluşacak

Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 51 bin 400 hektar ormanlık alan, 8 bin hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yanan ormanlık alanlara 2021 yılı sonuna kadar değişik türde 27 milyon 815 bin fidan dikilecek.

Çevre 09.11.2021, 12:45
Muğla’da 28 milyon fidan toprakla buluşacak

Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 51 bin 400 hektar ormanlık alan, 8 bin hektar da tarım arazisi zarar görmüştü. Yanan ormanlık alanlara 2021 yılı sonuna kadar değişik türde 27 milyon 815 bin fidan dikilecek.

Muğla bölgesinde yanan sahalarda fidan dikimi için temizlik, kesim ve teraslama çalışmaları devam ederken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için fidan dikimi yapılacak alanlarda çalışmalar tamamlandı. Fidan dikimi, Muğla’nın her ilçesinde 11 Kasım saat 11.11’de başlayacak.

27 milyon 815 bin fidan dikilecek

Muğla’da yanan ormanlık alanlara 2021 yılı sonuna kadar değişik türde 27 milyon 815 bin fidan dikilecek. Alanlara, gelir getirici türlerin yanında, yerleşim birimlerine yakın bölgelere de yangına dayanıklı fidanlar dikilecek. Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 252 milyon fidan dikimi yapılması hedeflenirken, Muğla’ya Türkiye genelinde dikimi yapılacak fidanların yüzde 10’undan fazlası dikilecek.

Tören Marmaris ve Bodrum’da

11 Kasım Perşembe günü tüm Türkiye’de düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Muğla’da iki ayrı noktadan Ankara’ya bağlantı yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Ağaçlandırma Günü için törene Ankara’dan katılacağı, Muğla’dan ise Bodrum Güvercinlik ve Marmaris İçmeler’den fidan dikim törenine canlı görüntülü bağlantı yapacağı öğrenildi.

Fidan dikimine davet

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla’nın tüm ilçelerinde fidan dikimi yapılacağını belirtti. Yaprak, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzde ilk fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz ilk fidanlar toprakla buluşmuş olacak. Fidan dikimi törenine 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızın bu Milli Ağaçlandırma Günümüze katılmalarını, yanan alanlarımızın bir an önce ağaçlandırılmasının el birliği ile gerçekleşmesi için bütün vatandaşlarımızı tören alanlarımıza bekliyoruz. Bunun için bütün ilçelerimizde hazırlığımız var. Fidan dikmek isteyen bütün vatandaşlarımız ilçelerdeki birimlerimizi arayarak gerekli yardımı alabilir” dedi.

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