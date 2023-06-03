Mudurnu ilçesi sular altında kaldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran yağmur, Hüsamettindere köyü ve çevresinde etkisini hissettirdi. Sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırımın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun etkili olduğu bölgede, köy sakinleri ve çevre halkı şiddetli sağanak altında zor anlar yaşadı. Yollar sular altında kalırken, dere taştı. Hüsamettindere köyü ve çevresi, yağmurun şiddetinden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırımın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntüsünde, bulutlardan ani bir şimşek çaktığı ve ardından yıldırımın yerle buluştuğu görüldü.