Müdür Ağar: "Samsun’da deprem riski olan okulların tamamı yıkıldı"

Samsun’da deprem güçlendirme çalışması devam eden 74 okul inşaatından 9’unda sona gelindi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, “Deprem riski yüksek olan okullarımızın tamamı yıkılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Samsun Valiliği koordinesinde Samsun’da ilk olarak 117 okulda deprem güçlendirme çalışması başlatıldı. Bu okullardan 33’ü eğitime açıldı. Çalışmaların devam ettiği 74 okuldan 9’unda ise sona gelindi. Bu okulların 2023 yılı içinde eğitime açılması planlanıyor.

612 milyon TL’lik yatırım

Samsun’da okulların deprem güçlendirme çalışmalarına 612 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirten Müdür Murat Ağar, “Samsun ilimizde bakanlığımızın ve valiliğimizin etkin çalışmalarla birlikte deprem riski yüksek olan okullarımızın tamamı yıkılmıştır. Yerine yeni okullarımız yapılıyor. Mevcut binalarda güçlendirme ile devam edilebilecek okullarımızın tamamı güçlendirilmeye alınmıştır. Deprem bölgesinde de okullarımızın en sağlam binalar arasında kendine yer buldu. Valiliğimiz ile birlikte gerekli tetkikleri tekrardan yapıyoruz. Yaklaşık 200 binada yapılan çalışmalarımızda okul ve kurumlarımız depreme dayanıklı hale getirilmeye çalışılıyor” diye konuştu.