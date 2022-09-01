Mudanya’da hayat normale dönüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selin açtığı yaralar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ‘ilgili tüm kurumların katılımıyla’ başlatılan seferberlikle sarılıyor. Selin hemen ardından bölgeye gidip çalışmaları yerinde inceleyen ve güne Mudanya’da başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Devletimiz güçlü. Tüm imkanlar seferber edildi. Hayat normale dönmeye başladı” dedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışların ardından, Halitpaşa Mahallesi’nde sel suları sebebiyle kara ile deniz birleşmiş, bazı otomobiller sel sularında sürüklenerek hasar görmüştü. Çok sayıda ev ve işyerini su basan olayın ardından BUSKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olaya müdahale edip, çalışmalara başlamıştı. Haberi alır almaz Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayatın bir an önce normale dönmesi için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurumların ‘sabaha kadar’ aralıksız çalışacağını söylemişti.

Başkan Aktaş, güne Mudanya’da başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni güne Mudanya’da başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Yapılan tespitlere göre, Mudanya’da 200 civarında ev ve iş yerinin yağıştan olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Dün akşam da Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile birlikte buradaydık. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla ilçe belediyelerimizin destekleriyle sabaha kadar büyük gayret gösterildi. Şimdi gün ağardı ve Allah’a şükür, hayat normal seyrinde devam ediyor. Alt katlarda su basan yerler var. Büyük bir seferberlikle çalışmalarımız devam ediyor. Oluşma sebepleriyle alakalı olarak, ‘yukarıdan itibaren’ dere yatağındaki ağaçlar, hafriyat dökümleri, yine yol geçişi sağlayabilmek için suyun debisinin azaltılmasına yönelik yapılan baks benzeri hatalı çalışmaların tamamını bertaraf etmeye yönelik adımlarımız olacak. Bir taraftan yaraların sarılmasıyla alakalı hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bir şehrin kapasitesi vardır. Kapasitenin üzerinde iş yapamazsınız. Burada 40-50 yıllık hataların sonuçları var. Yani bodrum kat olması gereken yerler konuta, markete, depoya dönüştürülmüş. Takdir edersiniz ki su yatağını bulamazsa, başka tarafa kaçma durumu var ve bu da su baskınları olarak karşımıza çıkıyor. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Devletimiz güçlü, bütün imkanlar seferber edildi. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun” diye konuştu.