Mudanya’da deniz salyası temizliği başladı

Mudanya Belediyesi’nin Marmara’da hızla yayılan deniz salyasına karşı iş birliği yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirâki İSTAÇ’a bağlı deniz yüzeyi temizleme tekneleri Mudanya’da çalışmalara başladı.

Bir hafta sürecek keşif ve temizlik çalışmalarının ilk durağı Eşkeloldu. Çalışmalar kapsamında Eşkel- Kurşunlu hattındaki kıyı şeridi temizlenecek. Deniz yüzeyinde meydana getirdiği görüntü ile rahatsızlık oluşturan deniz salyasına karşı Marmara’ya kıyısı olan bütün belediyelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, iş birliğinde payı olan belediye çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz Marmara’nın geleceği için eylem plânı hazırlanması çağrısını yineledi.