Mudanya sahili doldu taştı

Ocak ayında havanın güneşli olmasını fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya sahillerini doldurdu.

Ocak ayında havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçiler, Hafta sonu bahar havası tadında Bursalılar soluğu Mudanya’da aldı. Sahil Bulvarında adım atacak yer kalmadı adeta, çocuklarıyla beraber gezerken denize olta atıp balık tutmaya çalışanlardan, Çocuklarını oyun parklarında eğlendirmeye çalışan aileler hallerinden oldukça mutlu görünüyorlardı. Çay bahçelerini dolduranlar nefis deniz manzarası karşısında çaylarını yudumlarken balıkçılara uğrayıp balık alanlar evlerine eli boş dönmek istemedi. Akşam karanlığına kadar sahilde bir hafta sonu geçirmenin keyfini süren Bursalılar, “ne iyi ettikte geldik, böylesine güzel bir hava kaçırılmazdı dediler”.