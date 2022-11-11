MSB’den "Türkiye Yüzyılına Nefes" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Mehmetçiğin ağaçlandırma çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kışlalarımız başta olmak üzere güzel vatanımızın yeşile

bürünmesi için pek çok noktada ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bir fidanı toprakla buluşturmak; ülkemize güzel bir hizmet, çocuklarımıza da sağlıklı bir nefes olacaktır" ifadeleri yer aldı. Söz konusu gönderi "Türkiye Yüzyılına Nefes" etiketi ile paylaşıldı.