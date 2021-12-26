MSB tarafından çevre bilinci ile eğitilen Mehmetçik, yılda 250 bin fidan dikiyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından çevre bilinci ve doğanın korunmasına yönelik eğitim alan Mehmetçik, yeşil vatanın korunması için yılda 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

Milletinin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışıyor. Bu kapsamda çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitim verilirken, Mehmetçik yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca bu fidanların ordu malı gibi kayıt altına alındığı vurgulanırken, bunların takiplerinin yapıldığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatılmasına yönelik adımların planlandığı öğrenildi. Çalışma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların ilave sistemlerle donatılarak gerektiğinde orman yangınları ile mücadelede kullanılması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınları ile mücadele kapsamında ilave eğitimler verilmesi düşünülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere "rezerv güç" oluşturulabileceği değerlendiriliyor.