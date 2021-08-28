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MSB: "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Alanya mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarı
MSB: "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Alanya mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarıldı. Sevimli dostumuza geçmiş olsun."
Çevre 28.08.2021, 13:03
MSB: "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Alanya mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarıldı. Sevimli dostumuza geçmiş olsun."