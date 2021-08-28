MSB: "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Alanya mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarı

MSB: "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Alanya mayın avlama gemimizin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyetteyken tespit ettiği Caretta caretta kaplumbağası Mayın Harbi Dalgıçlarımızın müdahalesi ile kurtarıldı. Sevimli dostumuza geçmiş olsun."