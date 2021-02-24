Mozambik sahilinde 111 ölü balina bulundu

Mozambik’te Bazaruto Adası sahilinde 111 ölü balina bulundu.

Afrika ülkesi Mozambik’in güneyinde Bazaruto Adası’nın batı sahilinde 111 ölü balina bulunduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 25 balinanın Pazar günü 89 balinanın ise Salı günü bulunduğu ifade edildi. Balinaların ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı ve alınan örneklerin başkent Maputo’ya gönderildiği öğrenildi.