Moskova’da kar yağışı Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler oluşturdu

Rusya’nın başkenti Moskova’da etkili olan kar yağışı Kızıl Meydan’da kartpostallık görüntüler oluştururken, çocuklar lastikle kayarak karın tadını çıkardı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Rusya’da etkili olan kar yağışı, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan beyaza bürünürken, bu anlara tanıklık etmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kızıl Meydan’a akın etti. Sembol yapıların ışıklandırmalarıyla da kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kızıl Meydan’da toplananlar, kurulan oyun alanlarında vakit geçirip manzarayı seyretti. Gençler Kızıl Meydan’da dans ederken, çocuklar ise Kremlin Sarayı’nın etrafında kayarak karın tadını çıkardı. Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan’da Şubat ayının ilk gününde ortaya çıkan manzarayı birçok turist fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeyi ihmal etmezken, Rus polisi ise meydanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.