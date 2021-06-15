Mor çiçek tarlaları göz kamaştırıyor

Sivas’ta tarlalarda kendiliğinden açan mor çiçekler seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gören fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.

Sivas’ta kent merkezi Eğriköprü mahallesinde havaların ısınmasıyla beraber tarlalarda açan mor renkli çiçekler görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Boş tarlayı adeta mor renge boyayan çiçekleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bozkırı adeta renklendiren mor çiçekler havadan da görüntülendi. Görsel şölen sunan mor çiçek tarlası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yoldan geçen fotoğraf çekinmek için duruyor

Lavanta bahçesinde fotoğraf çekinen Nazlı Duman, “Buradan geçiyorduk manzarası çok güzeldi güzel fotoğraflar çıkacağını düşündük. Bizde durduk biraz fotoğraf çekinmek istedik. Güzel hoş bir görüntüsü var, güzel manzarası var. İnsanlar değerlendirebilir fotoğraf çekinmek amaçlı kullanılabilir. Kokusu ve manzarası çok güzel Sivas halkı burayı değerlendirebilir” dedi.

Yusuf Coşkun, etrafa güzel kokular saçtığını dile getirerek, “Çocuklar adına çok güzel bir yer. Geçerken biz de gördük çok güzel kokuyor, etrafa koku saçıyor. Çok güzel kokuları ve çok güzel renkleri var” ifadelerini kullandı.

Rüstem Koçyiğit, lavanta çiçeğini yemeklerde tatlandırıcı olarak kullandıklarını söyleyerek, “Ehliyet kursu için sınava gelmiştik oğlumla birlikte. Bu lavantaları görünce bir resim çekinelim dedik, çok güzel bir manzara. Çok güzel bulduk. Kendiliğinden yetişen bu lavantaları bizde yemeklere de katarlar tat vermek için, çorbalara katarız” dedi.