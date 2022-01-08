Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bulunan Mirvan Çayı, dört mevsim farklı güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bulunan Mirvan Çayı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Akdağ Yaylası’ndan gelen doğal suyla oluşan akarsu, görünümüyle cezbediyor. Derin bir vadinin içerisinde bulunan ve çevresi ağaçlarla çevrili olan Mirvan Çayı, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor.