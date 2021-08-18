Miniklerden deprem tatbikatı

Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nde 5-14 yaş grubu öğrencilere “Deprem Farkındalık Eğitimi” verildi

İçişleri Bakanlığı 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından, Mamak Belediyesi ilçe genelinde uygulamalı seminerlere vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu eğitimler kapsamında, Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nde 5-14 yaş grubu öğrencilere “Deprem Farkındalık Eğitimi” verildi. Öğrenciler deprem olayı, deprem çantası, deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgilendirildi. Bilgilerin uygulamaya de geçtiği Mamak Belediyesi Abidinpaşa Aile Merkezi’nde minikler tahliye tatbikatını başarılı bir şekilde tamamlamayı başardı.

Kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendiler

Eğitimde, fiziksel koşullar birebir yaşatılarak deprem anında ve sonrasında doğru davranışlar ile ilgili refleks oluşturmayı öğrenen çocuklar, böyle bir durum karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendi. Çocuklar, önceden alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirilirken, bir sarsıntı anında nerelere saklanabileceklerini uygulama imkanı buldu. Tatbikat sonunda AFAD’ın materyal desteği ile öğrencilere boyama kitapları, Türkiye Deprem Haritası yap-bozları (puzzle), acil durumlar ve afet konularında bilgilendirme broşürleri, eğitim kitleri dağıtıldı.