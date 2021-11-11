Miniklerden ağaç dikme seferberliği

"Geleceğe Nefes" projesi dolayısıyla Bağcılar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, okullarının bahçesine 12 ağaç dikti. Hayatlarında ilk kez fidanları toprakla buluşturan çocukların çok heyecanlı oldukları görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Bağcılar’da da yapıldı. “Geleceğe Nefes” temalı etkinlik, Mahmutbey Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlendi. Okulun bahçesindeki ağaçlandırma çalışmasına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı.

Mutluluğu gözlerinden okunuyordu

İlkokulun 4. sınıf öğrencileri, ellerine kürekleri alıp ağaçların başına geçti. Minikler, 6 ıhlamur 6 da çınar fidanını toprakla buluşturdu. Hayatlarında ilk kez ağaç diktiklerini söyleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. İki yıl önce de aynı proje kapsamında Bağcılar’da 111 ağaç dikilmişti.