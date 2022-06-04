banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Minikler fidan dikerek Çevre Haftası’nı kutladı

Zonguldak’ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Çevre 04.06.2022, 16:18
Minikler fidan dikerek Çevre Haftası’nı kutladı

Zonguldak’ta Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde minikler fidan dikerek çevrenin önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de yer aldığı etkinlikte Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve beraberindekiler de fidan dikti.

Etkinlikte jandarma ekipleri de hazır bulundu. Minikler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Havadan dron ile de görüntülenen etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu