banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
Elon Musk'ın yaptığı yanlış...
İBB’den dezenfektan açıklaması
İBB’den dezenfektan açıklaması
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!

Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Balıkesir’de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti. Minik patinin kurtarılma anları ise vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Çevre 18.05.2021, 09:58
Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Balıkesir’de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti. Minik patinin kurtarılma anları ise vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yolcupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ağaç aydınlatma direğine tırmanan bir kedi çıktığı yerde mahsur kaldı. Çaresizce miyavlayan kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Sepetli araçla kurtarma operasyonunu gerçekleştiren UEDAŞ ekipleri, uzun süre aç kalan kediyi mama ve su vererek besledi. Vatandaşın cep telefonu ile görüntü kaydı aldığı olay gülümseten görüntülere sahne oldu.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu