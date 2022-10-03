Minik öğrencilerin Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde ATV ile safari keyfi

Osmaniye’de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne gezi düzenledi. Çiftlik içerisinde ATV ile yaptıkları safari turunda hayvanları doğal yaşam ortamında tanıyan öğrenciler, Veteriner Hekim Ali Laçinbala’dan çiftlik ve hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

Osmaniye merkeze bağlı Yeniköy köyünde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde minik öğrenciler öğretmenleri gözetiminde gezi düzenledi. Yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için kurulan çiftlikte HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından karşılanan öğrenciler çiftlikte yaşamlarını sürdüren at, eşek, tavuk, koyun ve keçi gibi hayvanların doğal yaşam ortamlarını görmek amacıyla ATV ile safari turu yaptı. Safari turunun ardından hayvanlara yiyecek veren minik öğrenciler daha sonra Ali Laçinbala’dan çiftlik ve hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

Çiftlik hakkında bilgiler veren HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, “Yaklaşık 1 milyon TL harcanarak ve tamamı HAYTAP gelirleriyle sağlanan bu tesiste özellikle geçtiğimiz yıl yanan Marmaris, Manavgat ve diğer bölgelerdeki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar bulunuyor. Yaralanan hayvanlar yangın bölgesindeki çadırlarımızda ilk müdahalesi ardından Bursa’da bir rehabilitasyon süreci geçirdiler. Bursa çiftliğimizden de buraya transferleri yapıldı. Yaklaşık 30 tane büyükbaş ve küçükbaş canımız ile 100’e yakın kanatlımız ölene kadar tesisimize girmiş bulunmakta. Kurmuş olduğumuz bu tesiste çocuklarımıza akıl, vicdan ve merhameti aşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilere hayvanları doğal ortamında göstermek istediklerini belirten sınıf öğretmeni Selma Has, “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde hayvanlara göstereceğiz sevgiyi ortamında görmek amacıyla bir gezi düzenledik. Burada hayvanları doğal ortamında onlara gösterecekleri sevgileri canlı olarak yaşadık. Çocuklarda hayvan sevgisini canlı sevgisini bir kez daha uyandırmış olduk” diye konuştu.

Hayvan çiftliğini gezdikleri için mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler de, “Öğretmenimiz bizleri Emekli Hayvan Çiftliği’ne getirdi. Ali abiden hayvanlar hakkında bilgiler aldık. Keçileri kazları beledik. Atları, eşekleri ve tavukları gördük. Geldiğimize çok mutlu olduk. Hayvanlar çok güzel ve çok tatlılar” dediler.