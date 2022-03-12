Minik eller can dostlarına yuva yaptı

Esenler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikte minikler, el emeklerini sergileyerek çeşit çeşit kedi ve köpek evi inşa etti.

Esenler Belediyesi, sokaklarda yaşayarak soğuk ve yağışlı havaya maruz kalan sevimli dostlar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bulunan Ödünç Evi’nde gerçekleşen etkinlikte, minikler sokak hayvanları için evler yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Sabahın erken saatlerinde etkinliğe gelen minikler, arkadaşlarıyla birlikte uzun uğraşlar vererek el emeği yuvalar yapmanın heyecanını yaşadı. Palyaçolar ise çeşitli aktiviteler düzenleyip miniklerin yüzlerini boyayarak neşelerine neşe kattı.

"Sokakta yaşayan hayvanları düşündükçe çok üzülüyorum"

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Caner, “Karın yağmasını çok seviyorum, ama sokakta yaşayan hayvanları düşündükçe çok üzülüyorum. Bizler sıcak evlerimizde yaşarken onlar sokakta üşüyorlar. Etkinliği duyunca hemen buraya geldim. Hem çok güzel evler yaptık, hem de keyifli vakit geçirdik. Bize bu imkânı verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Etkinliğe babası ile birlikte katılan 7 yaşındaki Elanur ise “Kar yağınca ve okullar tatil olunca çok seviniyorum. Dışarıda kar topu oynadık. Bugün de babamla kedilere ev yapmaya geldik. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Umarım başarılı olurum” ifadelerini kullandı.