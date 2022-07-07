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Minik çocuğun su ile imtihanı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artığı Muğla’da evde bunalan aileler çocuklarını su fıskiyelerinin bulunduğu bölgelerde serinletmeye çalışırken, ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Çevre 07.07.2022, 15:22
Minik çocuğun su ile imtihanı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artığı Muğla’da evde bunalan aileler çocuklarını su fıskiyelerinin bulunduğu bölgelerde serinletmeye çalışırken, ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii meydanında bulunan su fıskiyeleri sıcaktan bunalan çocuklar için hem serinleme, hem de oyun alanı haline geldi. Menteşe ilçesinin merkezinde yer alan su fıskiyelerinden aralıklarla yükselen suda oynayan çocuk ilginç görüntülere neden oldu.

Kurşunlu Camii meydanındaki su fıskiyesinde suyu yakalamaya çalışan çocuk su ile uzun bir süre imtihanı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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