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Mimari ve Şehircilik Platformu’ndan İBB’ye "Çınar ağacı’ tepkisi

Beşiktaş’ta 112 çınar ağacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesi üzerine Mimari ve Şehircilik Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Dün Adalar’daki masum can dostlarımızı ölüme terk ettiniz, bugün İstanbul’un bir nevi yaşayan sembolleri olan yüzlerce yıllık çınar ağaçlarını katlettiniz. Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız? Peki, sırada ne var, takipçisi olacağız" denildi.

Çevre 26.03.2022, 14:15
Mimari ve Şehircilik Platformu’ndan İBB’ye "Çınar ağacı’ tepkisi

Beşiktaş’ta 112 çınar ağacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesi üzerine Mimari ve Şehircilik Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Dün Adalar’daki masum can dostlarımızı ölüme terk ettiniz, bugün İstanbul’un bir nevi yaşayan sembolleri olan yüzlerce yıllık çınar ağaçlarını katlettiniz. Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız? Peki, sırada ne var, takipçisi olacağız" denildi.

İBB tarafından Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan 112 çınar ağacının kesilmesine birçok kesimden tepki gelmişti. Mimari ve Şehircilik Platformu da bugün ağaçların kesilmesine tepkisini göstermek amacıyla Çırağan Caddesi’nde toplandı. Ellerinde "112 Acil Ağaç Gerekiyor, Genç Peyzaj Mimarları" yazan pankartlar taşıyan platform üyelerinin yanı sıra çok sayıda genç mimarın katıldığı protestoda basın açıklaması yapıldı.

"Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız"

Mimari ve Şehircilik Platformu adına konuşan Songül Turhan konuşmasında, "Bizler Mimari ve Şehircilik Platformu kuruluşu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 100-150 yıllık 112 çınar ağacının kesilmesine tepki göstermek ve sizlere gerçekleri anlatmak için toplandık. Son yıllarda İstanbul’da yaşanan tarihi, kültürel ve ekolojik tahribatlar ile can dostumuz olan hayvanlara karşı uygulanan katliamlar, kamuoyu olarak bizleri derinden üzmektedir. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin çevreye, ağaçlara ve hayvanlara karşı işlediği ilk vukuat değil bu. ’Adalar’daki atlarımızı o çileden kurtaracağız, onlara yeni yuvalar hazırlayacağız’ dediler. Şimdi de İstanbul’un canlı şahitleri olan asırlık çınar ağaçları için önleyici tedbirler almak yerine onları katlederek bir mirası ve doğal güzelliği de yok ediyorlar. Şimdi sizlerin huzurunda İBB yetkililerine sormak istiyoruz. Hastalıkla mücadele etmek yerine neden bu ağaçları kestiniz? Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kuracaksınız" ifadelerini yer verdi.

"Peki, sırada ne var?"

Sözlerini sürdüren Turhan, "İstanbul’a güzellik katan, bizlerin nefes aldığı bu tarihi caddedeki ağaçlardan rahatsız mı oldunuz? Dün Adalar’daki masum can dostlarımızı ölüme terk ettiniz, bugün İstanbul’un bir nevi yaşayan sembolleri olan yüzlerce yıllık çınar ağaçlarını katlettiniz. Peki, sırada ne var? Bu ve benzeri durumların takipçisi olacağımızı ve tüm yasal hak ve hukuku sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sayın İBB yöneticileri, bundan sonra bu konuda hassasiyet sahibi tüm paydaşlarımızı da, doğaseverleri de en önemlisi de bu şehrin gençlerini de karşınızda bulacaksınız. Sevgili İstanbullular, müsterih olun, bu şehrin gençleri olarak her yerde sizin hakkınızı savunmaya hazırız" denildi.

Basın açıklamasının ardından platform yöneticileri ve üyeleri, ağaçların kesilmesine tepki göstermek adına Çırağan Caddesi’ndeki çınarların etrafında temsili bir nöbet tuttular.

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