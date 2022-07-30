Mimari tasarım ve uygulamada iklimlendirmenin önemi Diyarbakır’da anlatıldı

Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen ‘Mimari Tasarımlarda ve Uygulamalarda İklimlendirmenin Konferansı’, Midea Türkiye Distribütörü Hausluft ile Ozer Group’un ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Bu yıl Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen buluşma, Midea MBT adına Avrupa sorumlusu Samuel Shen, Midea Türkiye Distribütörü Hausluft A.Ş. ve Hausluft Diyarbakır iş ortağı Ozer Group’un ortak iştiraki ile gerçekleşti. Mimari tasarımlarda iklimlendirmenin önemi ve iklimlendirme ve klima sistemlerindeki güncel gelişmeleri bölge mimar ve yatırımcılarıyla paylaşılıp, iklim krizinde iklimlendirmenin önemine vurgu yapıldı. Bir otelde düzenlenen etkinliğe Hausluft Genel Müdürü Hasan Söğüt, Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ertan Keskin ve Güneydoğu Bölge Müdürü Halil İbrahim Topaçlı, Ozer Group kurucu ortağı İhsan Özpınar ve Erdal Ece, birçok mimar, iş insanları ve davetliler katıldı.

“Temiz bir dünya için ilk adımımızı Diyarbakır’dan attık”

Hausluft Genel Müdürü Hasan Söğüt, küresel iklim krizleriyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini çözüm odaklı projeler hazırladıklarını kaydederek temiz bir dünya için ilk adımı Diyarbakır’dan attıklarını vurguladı. Söğüt, “Daha önce distribütörlük yapıyorduk, sektöre girişimizde 2009 yılında Diyarbakır’da Osmanoğulları olarak başladı. Firmanın bölgede hızla büyümesi bize yeni kapılar açtı, hayalimiz vardı neden bölgenin ve ülkemizin güzel bir markası olamasın diye. Bununla beraber kendi markamızı oluşturarak İstanbul’a gitme gereksinimi oluştur, sadece Diyarbakır firması değil de tüm dünyaya açılmak istiyorduk. Ozer Group’la birlikte burada küresel iklim krizinden dolayı etkinlik yapmak istedik. Mimarlarla beraber bir araya gelerek daha konforlu yaşam alanlarını nasıl oluşturabiliriz onu konuşacağız. Küresel iklim krizi de şu anda dünyanın başlıca sorunlarından bir tanesi, bizlerin de bunlara karşı duyarsız kalması mümkün değil. Bugün Diyarbakır’da yapmış olduğumuz bu birlikteliklerden dolayı, kendi şehrimizde bunu yapmaktan mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonumuzu da Diyarbakır’dan başlattık inşallah tüm Türkiye’de aynı organizasyonumuzu devam ettireceğiz. Temiz bir dünya için ilk adımımızı Diyarbakır’dan atmış bulunmaktayız” dedi.

“Daha yeşil binalar ve karbon salınımı az alanlar için çabalıyoruz”

Ozer Group Kurucu Ortağı ve Makine Mühendisi İhsan Özpınar, dünyanın odak noktası haline gelen iklim krizinin bölge minimize etmek için i çalışmalar başlattıklarını söyledi. Özpınar, “İklim kriziyle alakalı biz bu toplantıyı gerçekleştirdik, buraya mimarlar ve bölgedeki iş insanlarını davet ettik. İklimlendirmenin mimari tasarımdaki önemini vurgulamak istedik. Bu gecedeki ana temamız bu. Dünya liderleri iklim krizleriyle alakalı sürekli sempozyumlar yapmaktalar. Bizde bu konuya Doğu ve Güneydoğuda parmak basmak için bu programı düzenledik. Daha yeşil binalar ve karbon salınımın az yerler nasıl yapabilir diye mimarlarımıza, bölgedeki önemli iş insanlarımıza bir sunum yapmak için toplandık” diye konuştu.