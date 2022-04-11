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Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye’nin silueti bozuldu

Edirne’de meydan düzenlemesi projesi çerçevesinde yıkılan otoparkın yerine yapılan kafeterya tarzı işletmeler, Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin estetik görünümüne zarar verdi. Selimiye Arasta Çarşısı esnafı, yapılan işletmelere tepki göstererek bir an önce kaldırılmasını istiyor.

Çevre 11.04.2022, 11:17
Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye’nin silueti bozuldu

Edirne’de meydan düzenlemesi projesi çerçevesinde yıkılan otoparkın yerine yapılan kafeterya tarzı işletmeler, Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin estetik görünümüne zarar verdi. Selimiye Arasta Çarşısı esnafı, yapılan işletmelere tepki göstererek bir an önce kaldırılmasını istiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camii’nin çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşması için çevre ve peyzaj düzenlemesi çerçevesinde yeni yapılan kafeterya tarzındaki işletmeler vatandaşları şaşkına çevirdi. İşletmeler Selimiye Arasta Çarşısı esnafının ise tepkisine sebep oldu. Selimiye’nin asırlık çarşısındaki 124 esnaf, yıkılan otoparkın yerine yapılan dükkânların caminin siluetine zarar verdiğini ve şimdiden ocak dahi yerleştirilen işletmelerin kaldırılmasını isteyerek, yetkililerden konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirttiler.

“Gelen turistler sağlıklı otopark yeri bulamıyor”

Yapılan yeni işletmelerin Selimiye Camii için sağlıklı bir görüntü vermediğini söyleyen Refik Buz, “Oradaki otoparkın da kaldırılması biz esnafları mağdur etmekte ve gelen ziyaretçiler, turistler ve tur otobüsleri park yeri bulamadıkları için sıkıntı yaşamaktadırlar. Daha önce kullandıkları otoparkı yerinde bulamadıkları için de sıkıntı çekmekte ve bundan dolayı da herkes güvenebileceği sağlıklı bir otopark yeri aramaktadır” dedi.

“Bu dükkânlar ne amaçla yapıldı?”

Edirne’nin merkezinde sağlıklı bir otoparkın olmamasının sorunlara neden olduğunu ifade eden esnaf Enver Tetik, “Edirne’yi besleyen çevre esnafının faydalandığı tek park yeri burasıydı. Yeni bir otopark için henüz bir çalışma yapılmadı ve en başta yapılması gereken şey belki de en sona bırakıldı. Burada yaşanan bir mağduriyet var hem gelen ziyaretçiler hem de ticaretle uğraşan esnaf için. Cami için yapılan bu dükkânlar ne amaçla yapıldı, neye hizmet edecek? Bunlar kamuoyuna açıklanması gereken şeylerdir ki bu kadar önemli bir yapının etrafına böyle bir yapının yapılması da doğru mudur? Bu da bir tartışma konusudur. Bizim kanaatimizce bu dükkânlar görüntüyü de bozuyor. Yetkililerden bu dükkânların ne amaçla yapıldığı, çevreye ne gibi faydaları olacağı gibi konular hakkında bir açıklama bekliyoruz" dedi.

“Bu eseri imar eden Mimar Sinan’ın aklına dükkân yapmak gelmemiş mi ki ama şimdi yapılıyor”

Otoparkın kaldırılıp yerine dükkânlar yapılmasına tepki gösteren Arasta Çarşısı esnaflarından Semih Birke, "Burada halihazırda bulunan müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kullandığı mevcut otoparkın kaldırılıp bu dükkânların yapılmasına neden ihtiyaç duyuldu. Bu eseri imar eden Mimar Sinan’ın aklına dükkân yapmak gelmemiş mi ya da ihtiyaç mı duymadı? Selimiye Camii çevre düzenlemesi projesiyle beraber bu dükkânların açılması olanağı yoktu. İçeriye ve çevresine baktığınız zaman yaklaşık 120’den fazla esnaf vardır. Onların ailelerini de kattığınız zaman bin küsur insan yapıyor ve bu bin kişi buradan ekmek yiyor. Gerçekten şu an esnaf zor durumda, pandemide zaten birtakım sorunlar yaşandı. Pandemiden sonra da bu çevre düzenlemesi ve şimdi de bu dükkânların kurulması çarşı esnafını çok mağdur etti. Dükkânların kaldırılmasını ve otoparkın yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Arasta Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, "Esas işin ne olduğu hakkında pek bilgilendirilmedik. Hangi dükkânlar açılacak, nereye ne yapılacağı hakkında belediye başkanımızdan bir açıklama talep ediyoruz. Böylelikle buradaki esnaf da endişe içinde kalmasın" diye konuştu.

“Selimiye’nin görüntüsü daha da bozuldu”

Arasta Çarşısı’nda kitapçı esnafı Mustafa Özdemir, "Proje hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Burası eskiden Selimiye Camii otoparkıydı. Araç park yerimiz kaldırıldı. Selimiye Camii’nin etrafı açılsın diye bu proje yapıldı, ama şu an çevresine dükkânlar yapılıyor. Yetkililerden bilgi almak istiyoruz. Bir otobüste 50 kişi olacak, o otobüsler ve yolcuların yakınları nereye araç park edecek, tuvalet ihtiyacını nerede karşılayacak? Edirne’nin en büyük sorunu araç park yeridir. Selimiye Camii çevre düzenlemesi deniyor ama nerede bu çevre düzenlemesi? Selimiye’nin görüntüsü daha da bozuldu. Bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Yetkililerden açıklama bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan Mustafa Öztaşar ise, "Edirne Gazi İlkokulu’nun bulunduğu yer otopark olarak görünüyor. Belediyeden valiliğe resmi bir talepte bulunulmalı ve bu konuya belediyenin öncelik tanıması gerekmektedir. İmar kanunlarına göre valilik belediyeden bir talep olmadığı sürece bir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

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