Milli parkta tatilcilere lodos zor anlar yaşattı

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Milli Parkı’na sonbahar keyfini yaşamak için gelen tatilciler, lodos nedeniyle zor anlar yaşadı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yılın dört mevsimi ilgi gören Abant Milli Parkı’nda sonbahar güzelliğinin tadını çıkarmak isteyenler bölgeye akın etti. Mudurnu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Abant Milli Parkı’na kilometrelerce yol kat ederek hafta sonu tatili ve piknik yapmak için gelen vatandaşlar, sonbahar renkleri arasında keyifli zaman geçirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede piknik yapan vatandaşlar, lodos nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çektirirken, piknik alanlarında bulunan vatandaşlar ise oturdukları alanlara bez örtü asarak masalarını ve kendilerini rüzgardan korumaya çalıştı.