banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TÜİK başkanı görevden alındı...
TÜİK başkanı görevden alındı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

Milli Park’ta midye çiftliği tartışması

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına, şimdi de Midye Çiftlikleri kurulmak isteniyor. Çevrecilerin büyük tepkisine yol açan gelişmeye göre, potansiyel midye yetiştiricilik sahası olarak gösterilen milli parkın Kuşadası’na bağlı kuzey kıyıları ile Söke’ye bağlı güney kıyılarının midyeciler tarafından parsellenmesi için girişimlere başlandı. Midyeciler tarafından yapılan midye çiftlikleri başvurusuna Kuşadası Milli Parkı Müdürlüğü tarafından olumsuz raporu verilmesine rağmen midyeciler girişimleri sürdürüyor.

Çevre 16.02.2021, 09:46
1
Milli Park’ta midye çiftliği tartışması

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına, şimdi de Midye Çiftlikleri kurulmak isteniyor. Çevrecilerin büyük tepkisine yol açan gelişmeye göre, potansiyel midye yetiştiricilik sahası olarak gösterilen milli parkın Kuşadası’na bağlı kuzey kıyıları ile Söke’ye bağlı güney kıyılarının midyeciler tarafından parsellenmesi için girişimlere başlandı. Midyeciler tarafından yapılan midye çiftlikleri başvurusuna Kuşadası Milli Parkı Müdürlüğü tarafından olumsuz raporu verilmesine rağmen midyeciler girişimleri sürdürüyor.

3 tarafı denizle çevrili, orman, deniz ve sulak alan ekosistemlerini bünyesinde barındıran Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, önemli doğa alanı, Önemli Kuş Alanı, Önemli Bitki Alanı ve Önemli Memeli Alanı olması nedeniyle de bir benzeri bulunmayan bu güzelliklerin korunması için çevreciler ve doğaseverler kampanya başlattı.

Yaşanan gelişmeyen büyük tepki gösteren Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, milli park müdürlüğünün olumsuz raporun desteklerini belirterek, bu gelişme karşısında Kuşadası’ndaki tüm kişi ve kuruluşları tepki göstermeye çağırdı. Milli parkta daha önce balık çiftlikleri kurulması için girişimde bulunulduğunu hatırlatan Sürücü, “ Binlerce kıyı şeridi olan Türkiye’de niçin Dilek Yarımadası’nın kıyıları seçiliyor? Milli Parkın Uluslararası Sulak alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa´nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) kapsamında korunan alan niteliğinde olduğu bilinmiyor mu? Gerek karadaki yaban hayatının, gerekse denizdeki canlıların son sığınağı olan Dilek Yarımadası ve kıyıları mutlak korunması gereken en önemli doğa alanıdır. Midye çiftliklerinin kurulması düşünülen alanlar; Dünyada 700 adet, Ege kıyılarında 100 kadar kaldığı tahmin edilen ve bakir olması nedeniyle kıyı mağaralarında üreyen Akdeniz Foklarının (Monachus monachus) önemli yaşam alanlarıdır. Yunus türlerinin, Caretta caretta (İribaş Deniz Kaplumbağası), Chelonia mydas (Yeşil Kaplumbağa) gibi nadir canlıların özgürce beslendiği alanlardır “ dedi.

Milli Parkın mutlaka korunması gerektiğini belirten Sürücü, tüm kararların buna göre alınmasını isteyerek, “ Gelen yerli yabancı binlerce misafirin huzur duyduğu ve mutlu bir şekilde denize girerek dinlendiği Dilek Yarımadası Milli Parkı kıyıları, bakirliğini korumalı ve temizliğiyle gurur duyduğumuz deniz kirletilmemelidir. Ekmeğini buradan çıkaran yerel kıyı balıkçılarının ve yaz aylarında Milli Parkın eşsiz güzellikteki kıyılarını misafirlere gösteren gezi yatlarının potansiyel alanlarına midye çiftlikleri kurulmamalıdır. Dilek Yarımadası kıyıları Türkiye’de ki en hassas alanların başında gelmektedir. Gerek sınırlarında, gerekse etki alanı içinde kalan bölgelerde, mevcut Uzun Devreli Gelişme Planında gösterilen günübirlik kullanım dışında hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. 60’lı yıllarda verilen mücadeleler sonucunda Milli Park olan ve hemen herkesin ’iyi ki burası Milli Park olmuş ve korunarak günümüze kadar gelmiş’ dediği bu doğa harikasını korumak, bugünün çocuklarının geleceğini korumaktır. Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nün bu konuyu olumsuz değerlendirdiği bilgisini aldık ve bu kararı destekliyoruz. Midye Çiftlikleri Türkiye kıyılarında uygun birçok alanda kurulabilir ama Dilek Yarımadası kıyılarında asla kurulmamalı ve bu konuda tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri işbirliği yaparak bu uygulamaya karşı durmalıdır “ diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16